Пропал осужденный боевиками "ЛНР" известный украинский правозащитник: что известно

В последний раз родственники видели мужчину на экране монитора в зале московского апелляционного суда

Украинский правозащитник Максим Буткевич, которого на 13 лет осудили в самопровозглашенной "ЛНР", пропал без вести. Уже на протяжении двух месяцев родные и близкие мужчины не могут его найти.

С августа текущего года родственники не получают информации о местонахождении Максима. Об этом пишет "Медиазона", ссылаясь на слова его матери Евгении Буткевич.

"В последний раз мы видели Максима на экране монитора в зале московского апелляционного суда. За это время московские друзья стали отправлять Максиму бандероли, письма. Ну и дальше мы стали ждать — они стали ждать извещения, что он получил их отправления, а мы стали ждать (возможного, — Ред.) обмена. В сентябре до нас дошли слухи по абсолютно приватным каналам, что Максима отправили по этапу, но никто не знает, куда", — сказала женщина.

Также она рассказала, что письма и бандероли, которые були отправлены Буткевичу в СИЗО, вернули назад с пометкой "переписка не положена". В то же время адвокат мужчины Леонид Соловьев не получал ответы на запросы о местонахождении своего подзащитного. В связи с этим он намерен подавать жалобу в прокуратуру и ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний в рф).

Что известно о Максиме Буткевиче

С 2008 года мужчина помогал в Украине мигрантам и беженцам. Он начал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе, а спустя некоторое время основал правозащитный центр Zmina и стал соучредителем радио "Громадське".

После вторжения рф в Крым и Донбасс Буткевич помогал переселенцам, а после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

В июне 2022 года Буткевич попал в плен к российским оккупантам. В марте текущего года стало известно, что "суд" в самопровозглашенной ЛНР назначил ему 13 лет колонии. По заявлениям "следствия", он якобы ранил двух женщин в Северодонецке, выстрелив по подъезду жилого дома из гранатомета. Однако в те даты подразделения Буткевича и вовсе не было в том районе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Верховный суд террористической "Донецкой народной республики" отправил на 19 лет за решетку украинского пограничника Сергея Ростовского за преступление, которое он не совершал. Мужчина находится в плену у оккупантов уже 19 месяцев.