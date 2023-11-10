Война с россией в точке невозврата: Подоляк озвучил четыре задачи на 2024 год

В случае проигрыша в войне Украину ждут серьезные проблемы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война в Украине находится в точке невозвращения. После поражения россию ждут необратимые процессы, как при распаде СССР.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью Deutsche Welle. Он озвучил планы Украины в войне на конец 2023 и 2024 год.

По словам советника главы ОП, в россии понимают, что если они проиграют и линия фронта рухнет, то элита страны и само государство в политическом смысле перестанут существовать.

"У них будут те же процессы, что были в 1991 году, но только с гораздо большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за это высокую цену и безрезультатно", — считает Михаил Подоляк.

Но и Украину в случае неудач на фронте ждет незавидная судьба. Если Силы обороны не смогут дожать по линии фронта и обеспечить поражение россии, то конфликт будет заморожен. В таком случае украинское государство будет под постоянным внешним давлением рф.

"россия будет вкладывать большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты тому подобное. Мы в принципе будем иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство", — отметил Подоляк.

Чтобы не допустить победы россии у Украины есть четкий план действий на конец 2023 и весь 2024 год. Первое, что необходимо сделать — скорректировать тактику боев, учитывая ресурсы россии. Также необходимо немного изменить стратегию, учитывая преимущества росии, чтобы они были ликвидированы. Третье — это инвестировать в определенные производства, чтобы получить технологическое преимущество на фронте, а четвертое — резко нарастить давление на оккупантов как раз таки при помощи технологического преимущества на важные военные объекты врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии заявили о затяжной войне с Украиной. Союзники в Европе также дали неутешительные прогнозы.