Топливо в Украине начнут окрашивать в красный и зеленый цвет: зачем это нужно

В Украине появится красное и зеленое топливо

Министерство обороны Украины потребовало от поставщиков топлива для ВСУ в обязательном порядке добавлять туда краситель. Таким образом все "военное" топливо будет ярко-красного или ярко-зеленого цвета.

Как информирует пресс-служба Минобороны, красный краситель будет предназначен для дизельного топлива, а зеленый — для бензина. Нововведения вступят в силу в конце ноября.

"Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что окрашенное топливо также позволит без особой проблемы заметить добавление в горючее всяких примесей, так как из-за этого цвет станет менее насыщенным.

В Минобороны считают, что подобное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез, поскольку в нем все равно будет оставаться красный или розовый оттенок для дизтоплива и зеленоватый для бензина.

Также в ведомстве убеждены, что цена на топливо после добавления красителя поменяться не должна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как водителям можно сэкономить на топливе. При том для выполнения этих советов не понадобится вкладывать в четырехколесного друга дополнительные средства.