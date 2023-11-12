"Если Украина добьется успеха, то...": президент Латвии сделал заявление по войне

Он считает, что Запад должен реагировать на призывы президента Владимира Зеленского и предоставлять больше оружия

В россии готовятся к продолжительной войне на территории Украины и сейчас для этого мобилизуют экономику, ресурсы и военную технику. Запад в свою очередь должен предоставлять Украине больше оружия, ведь победа страны в этой войне поможет уберечь мир в Европе.

Об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью для Associated Press. По его словам, мир должен продолжать поддерживать Украину и бороться за ним, чтобы страна-агрессор в будущем не могла стать угрозой для других.

Президент объяснил, что на ряду с Украиной важно поддерживать также и Израиль. По мнению Эдгарса Ринкевичса, сейчас необходимо добиться гуманитарных пауз в боевых действиях в Газе, чтобы оказать помощь палестинскому народу. Также он подчеркнул, что Иран "очень рад видеть такое развитие событий на Ближнем Востоке".

"Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", — добавил он.

Сейчас рф мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для длительной войны, чтобы попытаться "задушить" Украину. Эдгарс Ринкевичс в свою очередь прогнозирует повторные атаки на энергосистему страны. Он считает, что Запад должен реагировать на призывы президента Владимира Зеленского и предоставлять больше оружия, поскольку его не предоставили в тех объемах, в которых должны были.

"ЕС осознал, что нам нужно больше обороны и военных. И на данном этапе я хотел бы, чтобы этот процесс был немного быстрее. Но, тем не менее, эти вещи сейчас наконец движутся", — пояснил президент Латвии.

Он подчеркнул, что если мир увидит, что Штаты и ЕС могут поддержать Украину, это повлияет также и на давление и отношении Израиля.

"Также, я думаю, что Иран будет более настойчивым. Не забывайте также обо всем азиатском регионе, и не забывайте о Тайване", — заявил Ринкевичс.

По мнению лидера Латвии, рф превращается из автократии в тоталитарный режим и сейчас страна-агрессор прибегает к пропаганде, которая со времен холодной войны стала еще хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах Америки намекнули, что помощи Украине от них станет меньше.