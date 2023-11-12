Прикрыли россиянами путинскую резиденцию? Армия рф поставила ПВО посреди пляжа в Сочи (видео)

россияне буквально "спотыкаются" о путинские "аналоговнеты"

В российском городе Сочи армия рф установила свое ПВО прямо на набережной. Это, к слову, по словам самих же россиян, является нарушением "норм международного гуманитарного права".

Видео пусковой установки сейчас распространяется по сети. Авторы поста отмечают, что неподалёку от этого места находится резиденция путина в долине Бочаров Ручей. Таким образом выходит, что президент рф прикрыл свою резиденцию щитом из мирных людей,

Что за резиденция

Дача (летняя резиденция) президента рф. Начиная с 1960 года здесь отдыхали высшие руководители СССР: Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Михаил Суслов. Сюда же приглашали провести отпуск и лидеров стран социалистического лагеря. С распадом Советского Союза Бочаров Ручей стал единственной российской дачей правительственного уровня на Чёрном море и приобрёл статус официальной резиденции президента россии.

Стоит отметить, что на эту резиденцию путина, вероятно, уже покушались неизвестные беспилотники. В начале осени 2023 года в 25 километров от путинских хоромов грохнулся и загорелся БПЛА.

Что стало причиной для такой самодемаскировки пока непонятно. Однако это уже не впервые. Так, например, еще зимой оккупанты такие ЗРПК расставили по всей москве.

Что это за ПВО

Судя по видеозаписи, данной системой является российский "Панцирь-С-1". Он, к слову, находится на вооружение и у Украины, благодаря российскому "ленд-лизу".

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз. Время развертывания комплекса — до 5 минут. Боекомплект Панциря-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракетами могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились спутниковые снимки ПВО рф в Евпатории после удара ВСУ.