"Делаем все возможное": зоозащитники рассказали о состоянии тигрицы, пострадавшей из-за атаки рф на Киевщину

Тигрюля нуждается в покое

Тигрица из киевского Центра спасения диких животных, которая во время атаки на Киевщину сильно ударилась о решетку вольера, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Животное все еще не встает.

Об этом пишет Украинская правда. Сообщается, что зоозащитники надеются, что Тигрюля (кличка тигрицы) не сломала хребет и продолжают ей оказывать помощь.

"Мы и врачи делаем все возможное. Сейчас тигрица получает противовоспалительную, обезболивающую терапию. Пока не встает. Но задние конечности начали немного двигаться, что дает надежду на то, что все-таки позвоночник целый", – говорится в сообщении.

Сейчас Тигрюля нуждается в покое. Впоследствии врачи будут принимать решение, что делать дальше. Возможно, тигрицы сделают МРТ или КТ. А пока за состоянием животного следят ветеринары.

К счастью, другие животные всерьез не пострадали. Но в Центре говорят, что один лев при взрывах также ударился о решетку.

"Еще один лев тоже травмировался. Наверное, ударился о решетку, потому что у него кровь из носа шла минут 40. Но все хорошо… (Другие животные – ред.) пережили тяжелый стресс, но физически не пострадали", – ответили в Центре.

Напомним, что тигрица травмировалась 11 ноября, когда враг пытался атаковать Киев и область БПЛА.