Авдеевку ждет судьба Бахмута? Военный обозреватель The Economist объяснил, какая между ними разница

Между ситуациями в городах нельзя провести точную параллель

Российские оккупанты уже больше месяца пытаются штурмовать Авдеевку. Однако ситуацию на этом направлении не следует сравнивать с Бахмутом.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил военный обозреватель The Economist Шашанк Джоши. По его словам, удержание Бахмута было важным для Украины по ряду причин.

"Я не хочу говорить, что это было сугубо медийное решение, потому что это несправедливо, но, знаете, любая война является политической. Прусский военный теоретик Клаус Витт сказал, что война – это продолжение политики другими средствами. Она должна иметь политическую цель", – подчеркнул журналист.

По его мнению, Бахмут был важным городом с символической и политической точки зрения. "И я понимаю, почему украинское политическое руководство не хотело отдавать ни одного клочка украинской земли, особенно когда отвоевать территорию гораздо труднее, чем защищать", — отметил Джоши.

В то же время, он считает, что Бахмутская кампания стоила Украине больше, чем она получила. Джоши подчеркнул, что если бы Украина продвинулась на запад к более защищенным позициям, она все равно понесла бы потери.

"Ей все равно пришлось бы использовать артиллерию. Россияне все равно давили бы. Но местность к западу от Бахмута во многом защищена из-за географии района. Это была бы более защищенная территория для Украины, которую она могла бы удерживать. Это позволило бы Украине провести ротацию некоторых из этих подразделений, разместить их на юге, дать им возможность подготовиться к наступлению. И это позволило бы Украине снизить использование артиллерии. Я не могу сказать, что я в этом уверен, но я думаю, что это справедливое предположение и справедливый аргумент", – заявил обозреватель.

По его мнению, удерживать Бахмут было несколько иррационально. "Но мы должны быть аккуратными по поводу решений людей. У нас нет всех аргументов. У нас нет всех данных. И я не хотел бы быть на месте людей, которые должны принимать очень сложные решения", — подчеркнул Джоши.

В свою очередь он считает, что сейчас Авдеевка не находится в такой же ситуации, как в свое время Бахмут. "Мне кажется, это несколько иное. Здесь есть определенное сходство, что российская армия проводит широкомасштабное наступление без должным образом подготовленных войск, что стоит ей огромных человеческих потерь и вряд ли приведет к какому-нибудь более широкому стратегическому успеху. Поэтому я считаю, что эта кампания не будет успешной для россии", — заявил журналист.

В то же время он отметил, что география Авдеевки отличается от Бахмута. По мнению обозревателя, в этом случае нельзя провести точную параллель с Бахмутом. "Вполне возможно, что оборона Авдеевки более оправдана, чем оборона Бахмута", — подытожил Джоши.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что через месяц с момента, как российские оккупанты начали активно штурмовать Авдеевку, украинским защитникам удалось уничтожить большое количество техники врага. Также, по его словам, кроме техники захватчики понесли огромные потери в живой силе.