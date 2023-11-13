Переговоры Киева с москвой: что значит активизация темы и когда они могут начаться

Час "Х" уже близок и о нем говорят всё чаще, подчеркивают эксперты

С начала ноября тема гипотетических переговоров Украины и россии плотно вошла в информационное пространство. Западные медиа размышляют о том, что США и ЕС якобы начали обсуждать такое развитие событий с Киевом. Более того, делая акценты, что Украине стоит поторопиться, а то ее переговорные позиции могут оказаться хуже, чем на данный момент.

Власти США на фоне игр республиканцев в Конгрессе вокруг поддержки Украины, открыто заявляют, что вынуждены уменьшать пакеты помощи нашей стране. О снижении уровня поддержки Украины, в том числе из-за обострения на Ближнем Востоке, говорит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

А некоторые прогнозы союзников Украины и ее противников, в том числе о том, что война может длиться еще долго, и вовсе звучат в унисон. Эксперты пояснили "Телеграфу" активизацию разговоров о переговорах – и то, от чего в итоге будет зависеть их вероятность.

Зимняя кампания даст важный ответ

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич считает, что на данный момент обсуждение возможных переговоров Украины с россией – это измерение температуры по больнице.

"Прошлый раз так активно тема вероятных переговоров обсуждалась после зимы 2023 года. С прицелом, что они могут состояться летом. Тема муссировалась с расчетом, что будет некий перелом на фронте, а вот потом… В результате, в отношениях с нашими западными партнерами мы эту тему, скажем так, отложили. Демонстрируя готовность улучшить положение, добиться каких-то результатов военным путем. Пока что имеем то, что имеем…" – констатирует эксперт.

По словам Игара Тышкевича, в свою очередь, россия продолжает пугать мир затяжной и для всех дорогостоящей войной. Которая не приведет к кардинальному улучшению положения Украины, пусть даже не приводя и к улучшению позиций рф. Ситуация, констатирует эксперт, в некотором роде зашла в тупик, о чем говорят и некоторые сигналы от военного руководства Украины.

"Варианты консультаций о мире возможны и до нового года. Варианты же собственно переговоров, думаю, будут рассматриваться по результатам зимней кампании", – отмечает Игар Тышкевич.

Украина, продолжает он, попробует продемонстрировать определенные успехи на фронте, а россия попытается в очередной раз уничтожить нашу инфраструктуру – энергетическую, портовую и так далее.

"Исходя из результатов этого противостояния партнеры Украины будут решать – увеличивать ли помощь, предлагать ли вступить в некий переговорный процесс, – прогнозирует собеседник "Телеграфа". – Учитывая, что условный час "Х" уже близок, о подобном говорят всё чаще. Вероятность того, что нас будут в 2024-м склонять к переговорам, несколько больше, чем это было в 2023-м".

К реальным переговорам никто не готов

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Разговоры о возможных переговорах Киева и москвы ведутся с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. И тот же чешский президент Петр Павел, заявивший недавно, что время играет на руку россии, об этом говорит не первый раз. Но в данном случае он рассуждает как бывший натовский генерал, оценивая чисто военную ситуацию. Да, на фронте стороны, действительно, достигли определенного паритета. Но для переговоров этого недостаточно. Кроме военных и внешнеполитических обстоятельств, нужны определенные внутриполитические факторы. А они не созрели ни в Украине, ни в россии".

Переговоры возможны только тогда, акцентирует эксперт, когда одна из сторон будет готова пойти на компромиссы. В нашем случае – территориальные.

"Напомню, что россия уже включила наши территории в свою конституцию. А согласно Конституции Украины – они остаются украинскими. Российская конституция не содержит механизма выхода из рф. А украинскую – нельзя менять, пока действует военное положение. Да ее и невозможно будет поменять, потому что ни одна политическая сила не пойдет на это. Поэтому переговоры могут быть только о временном перемирии, заморозке. Но и мы, и Запад понимаем, что это будет означать новую, еще более кровавую войну, – поясняет Сергей Гармаш. – Поэтому, даже если переговорный процесс под воздействием внешних факторов начнется (во что я не верю при нашем нынешнем президенте), то это может быть только затягиванием времени, некой тактической хитростью. Такие переговоры не приведут ни к каким результатам".

В то же время, продолжает эксперт, россия может пойти на переговоры. Но – после захвата, как минимум, Донецкой и Луганской областей в их админграницах. То есть, после получения контроля над территориями, которые она прописала как собственные в своей конституции. При этом остаются еще Запорожская и Херсонская, с которыми тоже придется что-то решать…

"Ну а сейчас рф выгодно поговорить об этом, показать себя "миротворцем". При этом важно понимать, что кремлю переговоры нужны исключительно либо ради капитуляции Украины, либо ради тактической паузы. Но не во имя поиска некого компромиссного решения", – подчеркивает Сергей Гармаш.

Поэтому, констатирует он, пока в кремле не поменяется команда, реальные перспективы переговоров с россией вряд ли возможны.