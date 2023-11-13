"Следующий год войны будет чрезвычайно трудным": военный эксперт The Economist назвал вызовы для Украины

Ожидания украинцев по поводу некоторой западной техники являются завышенными

Именитый военный обозреватель, комментируя статью главкома ВСУ Валерия Залужного, назвал вызовы на фронте для Украины в 2024 году. Их будет много.

Об этом й обозреватель The Economist Шашанк Джоши рассказал в интервью "Украинской правде". Первым пунктом он назвал бои за небо Украины.

Эксперт обратил внимание на то, что генерал Залужный говорил в своей статье о превосходстве в воздухе, о важности воздушного пространства, и ни разу не упомянул о F-16.

"Я думаю, что это отражает мнение, что роль F-16 будет достаточно ограниченной.

Люди придают слишком большое значение истребителям F-16. Конечно, они помогут Украине в идеале с помощью ракет дальнего радиуса действия класса "воздух – воздух" и будут держать российские ВВС на расстоянии. Они помогут снизить угрозу крылатых бомб, отогнав российские самолеты на большее расстояние от линии фронта. Они помогут и другим задачам. Но Украина не будет иметь преимущества в воздухе, потому что она все равно столкнется с той же российской противовоздушной обороной, что сделает ее задачу чрезвычайно сложной.

У Украины будет F-16, но не будет полного спектра западной военно-воздушной мощности. У нее не будет AWACS (самолеты-разведчики НАТО – УП). У нее не будет воздушных командных пунктов. У нее не будет самолетов радиоэлектронной борьбы. У нее не будет тех самых средств поддержки, которые есть у западных Военно-воздушных сил. Поэтому я считаю, что мы должны снизить наши ожидания относительно F-16", — считает Джоши.

Следующим пунктом он назвал то, как именно Украина воюет. По его мнению, ответ Залужного на него состоит в том, чтобы сосредоточиться на новых возможностях, на массированном применении роев БПЛА. И ему показалось интересным, что главком вспомнил о своих длительных разговорах с Эриком Шмидтом, бывшим генеральным директором Google, который много пишет о роли искусственного интеллекта и БПЛА и дронов в Украине.

"Если Украина находится в невыгодном положении, когда речь идет о массовости, объеме артиллерийских снарядов – особенно сейчас, когда Северная Корея поставляет их России, то Украина может компенсировать это преимущество за счет каких-то других технологических средств. Например, широкомасштабное производство дешевых дронов-камикадзе, которые, возможно, не смогут заменить артиллерию, но могут позволить Украине воссоздать часть той же огневой мощи.

Украина все еще нуждается в огромном количестве снарядов, и США и Европа наращивают производство, но, думаю, мы не сможем превзойти Россию до 2025 года. Это означает, что следующий год будет очень тяжелым. И люди должны это понимать. Иначе следующим летом мы увидим заголовки в газетах: "Украина проиграет". Но если мы не поймем, что в 2025 году ситуация может улучшиться, мы не сможем понять, в каком направлении развивается конфликт", — говорит эксперт.

Основным же вызовом обозреватель называет, то как Украине воевать более эффективно? Как ей генерировать такую огневую мощь и массу?

"Сейчас есть не только артиллеристские, но и другие возможности: во-первых, радиоэлектронная борьба; во-вторых, контрбатарейные радары, то есть возможность находить и поражать российские артиллерийские установки. В-третьих, оборудование для разминирования", — отмечает он.

По мнению Джоши, союзники и Украина не должны делать акцент на технике и материальном обеспечении. Человеческие ресурсы все еще критически важны.

"И здесь, я думаю, у Украины есть определенные проблемы. Украине сложно подготовить достаточное количество резервов, потому что трудно вытащить людей из линии фронта и предоставить им необходимую подготовку.

Генерал Залужный говорил о важности создания системы подготовки резервов. Важность наличия современной системы проведения призыва, системы того, что он назвал боевой стажировкой, предоставление личному составу учебного опыта для нахождения на передовой.

Для меня, как для человека, который находится в Соединенном Королевстве, которое является частью Европы, как для друга Украины, это одна из важнейших вещей, которые мы должны сделать в следующем году: сосредоточить внимание на подготовке и увеличении масштабов военной тренировки, чтобы Украина точно имела необходимую подготовку. Особенно для проведения более масштабных операций, потому что это одна из проблем, которую мы видели в этом году во время наступления", — сказал обозреватель.

Напомним, что военный обозреватель The Economist объяснил, какая разница между Бахмутом и Авдеевкой.