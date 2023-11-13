Оккупанты меняют тактику – что сейчас происходит под Бахмутом

россияне от обороны перешли к активной обороне, но в ВСУ были к этому готовы

российские войска активизировались на Бахмутском направлении, пытаясь отразить утраченные ранее позиции. Только за прошедшие сутки украинские защитники отбили там 10 атак противника.

Оккупанты готовились к новому наступлению в районе Бахмута около трех месяцев, но готовились и в ВСУ. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, оккупанты перешли к активной обороне на Бахмутском направлении и пытаются отбить утраченные позиции. Они пробуют разведать слабые участки в обороне ВСУ на Бахмутском направлении, но стратегических успехов на всей линии столкновения от Купянска до Бахмута российская армия не достигла.

"На данном участке фронта враг от обороны перешел к активной обороне. Пытается отбить позиции, которые он ранее потерял. Наши военнослужащие по возможности переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Так за минувшие сутки наши воины отбили 10 атак противника. Это Клищиевка", Андреевка", – рассказал Фитьо.

Он подчеркнул, что в ВСУ видели подготовку российской армии к активизации боевых действий еще до октября. Эта подготовка продолжалась около трех месяцев. ВСУ в это время тоже готовились.

"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление", — отметил Фитьо, добавив, что противник пробует хоть где-то добиться успехов.

Напомним, на прошлой неделе военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что на Бахмутском направлении ситуация очень сложная, враг не дает закрепиться украинским военным на важных позициях.