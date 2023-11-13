"Он все понял": в соцсетях пошутили над встречей Буданова и американского адмирала

"Фирменный" суровый взгляд Буданова в очередной раз стал поводом для шуток

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов провел встречу с бывшим командующим Сил специальных операций США адмиралом Уильямом Макрейвеном. В свою очередь, пользователи соцсетей, где были размещены фото со встречи, отреагировали шутками.

Пост о встрече был опубликован в официальном аккаунте ГУР МО на Facebook. Макрейвен, как сказано в сообщении – очень знающий специалист, участник войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

Среди других заслуг Макрейвена – планирование операции "Копье Нептуна", реализованной в 2011 году, когда был ликвидирован инициатор терактов в США 11 сентября 2001 года, террорист номер один Осама бен Ладен.

"В ходе встречи обсудили ситуацию на нынешнем этапе российско-украинской войны, а также обменялись мнениями о состоянии и перспективах региональной и мировой безопасности… Уильям Макрейвен выразил глубокую поддержку Украине и нашей нации в стремлении освободить временно оккупированные украинские земли от российских захватчиков", – сообщили в ГУР.

Однако внимание пользователей привлек не сам факт встречи, а фото с нее, которые опубликовала пресс-служба ГУР. На одной из фотографий Кирилл Буданов демонстрирует свой "фирменный" взгляд на визави, что и послужило причиной для шуток со стороны пользователей.

Кирилл Буданов смотрит на адмирала Макрейвена

"Ты так на него смотришь, он все понял", – пошутила одна из подписчиц.

Также пост был размещен в X (бывший Twitter), где пользователи тоже начали шутить именно по тому, как Буданов смотрит на Макрейвена.

"Не сделаете, как говорю… ну вы поняли, да?", – написал пользователь "Київський пряник".

"Нет ну взгляд это конечно да….)", – добавил еще один пользователь с никнеймом "Щирий українець".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР МО прокомментировали ночные взрывы в подмосковной Коломне и около Тамбова, где БПЛА прилетели в цеха военных предприятий. Украинские разведчики назвали военные заводы россиян законными мишенями и пообещали продолжение внезапной ночной "бавовны" в россии.