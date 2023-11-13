Людей с боевым опытом отправляли домой: офицер ВСУ объяснил просчеты мобилизации в Украине

"Нельзя сказать, что виноваты только ТЦК"

С началом полномасштабной войны в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, действие которое продолжается до сих пор. Однако в этом процессе наше государство также допускало и просчеты.

Офицер ВСУ с позывным "Леший" в интервью "Телеграфу" назвал эти просчеты. По его мнению, ситуация, когда военкоматы в первые дни "полномасштабки" отправляли домой людей с военным опытом, на самом деле является системной проблемой.

"Нельзя сказать, что виноваты только территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если бы политическое руководство страны сработало на предупреждение, объявив за пару месяцев до 24 февраля 2022 полноценные сборы первого оперативного резерва, то ситуация была бы иной. Нужно четко признать, что никто толком не готовился к полномасштабному вторжению, а армия такая система, что не может действовать по своему усмотрению", — говорит он.

В это же время,отмечает военный, есть и другая проблема.

"Это непонимание многими своих конституционных обязанностей, а именно исполнение (ключевое слово — "исполнение") статьи 65 Конституции, в которой сказано: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины". С 2014 по 2022 год так сложилось, что многие приняли для себя мысль, что эта война далеко и там и останется. Но вышло все наоборот. Ну и, конечно, надо дать должную оценку действиям некоторых работников ТЦК, которые в конце концов (с помощью соцсетей) сыграли на руку россии", — считает офицер.

Больше о мобилизации, а также процессах, которые связанны с ней, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Армии нужны сильные и быстрые парни": военные — об отсрочках спортсменам, брони депутатам и смарт-мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, какие болезни временно освобождают от мобилизации в Украине.