Мать девочки в тяжелом состоянии

В пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданское авто. Одним из пассажиров был двухмесячный ребенок, получивший травмы в результате удара россиян.

Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился 64-летний дедушка девочки, тело которого сгорело дотла во время обстрела. Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram.

В результате жестокого артобстрела также была травмирована 36-летняя мать младенца, которая в настоящее время находится в больнице. Автомобиль, в котором ехала семья, практически сгорел дотла.

"Под звуки спецсигнала ювенальные полицейские мчатся в Херсонскую больницу. На руках — двухмесячный ребенок", — пишет Игорь Клименко.

Также глава МВД отмечает, что удар с артиллерии по автомобилю был нанесен в полдень, когда девочка и ее родные возвращались из медосмотра.

Личность мужчины, который был за рулем автомобиля, окончательно установил экспертизу, ведь его тело выгорело практически дотла.

Предварительно, как отмечает Клименко, девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы.

Напомним, 11 ноября была первая годовщина освобождения города Херсона от российской оккупации. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как писал "Телеграф", поблагодарил всех причастных к освобождению города и опубликовал трогательное видео. Также архивами и мыслями по поводу такого памятного события поделился президент Украины Владимир Зеленский, советник председателя ОП Михаил Подоляк, председатель ГУР Кирилл Буданов.