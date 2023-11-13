Орбан не оценит: в Литве рассказали о запасном плане касательно военной помощи Украине

Шансы двигаться дальше есть

Страны-члены Европейского Союза (ЕС) рассматривают запасные варианты для финансирования военной помощи Украине, если совместного решения о планируемом формате через Европейский фонд мира не удастся достичь. В частности, рассматривают возможность финансирования с участием не всех членов ЕС.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис накануне встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в комментарии СМИ. Его цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что Ландсбергис спросил о том, какие перспективы одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира возможны. На что он сказал, что есть шансы двигаться дальше.

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это… То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", — отметил глава МИД Литвы.

Что предшествовало

Ранее в СМИ писали, что переговоры о спецфонде в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине затягиваются. Более того, в ЕС ожидают согласования решения только в декабре — на саммите во время пересмотра многолетнего бюджета ЕС.

Министры иностранных дел не достигли совместного решения в прошлом месяце. Тогда они обсуждали выделение следующих 50 млн. из уже имеющихся средств Европейского фонда мира. Тем не менее решение, как писали СМИ, блокировала Венгрия.

Потом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что для него важен визит украинской делегации в Будапешт перед принятием следующего транша из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.

В ответ на упреки Орбана еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан отметил, что Будапешт не сможет шантажировать оставшийся Евросоюз.

Напомним, что в четверг, 9 ноября, как писал "Телеграф", венгерское правительство заявило, что Европейский Союз (ЕС) не должен начинать переговоры с Украиной относительно ее членства, ведь украинское государство не выполнило все условия, предшествующие дальнейшему развитию отношений с ЕС.