Могут быть опасны: боец ВСУ объяснил, что делать с "жертвами" принудительной мобилизации

Безусловно, в армии есть пришедшие туда добровольно и те, кому вручили повестку на улице

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. К сожалению, иногда в разных уголках нашей страны случаются инциденты, когда в ходе таких мероприятий людей просто "пакуют" на улице.

"Телеграф" решил узнать у военных, что делать с такими бойцами в армии. По словам воина 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Аслан", в его подразделении таких случаев нет.

"Безусловно, есть пришедшие в армию добровольно и те, кому вручили повестку на улице. Но тех, кого скрутили, запихали в машину и привезли в военкомат, не было, потому и не могу сказать, какие из них военные. Тех, кого "упаковали", я тоже не встречал, или такие люди просто решили не делиться этим опытом с более идейными побратимами", — говорит он.

Тем не менее, боец высказал свое опасение по поводу того, что такие персонажи могут быть даже опасны для других бойцов, "поэтому им нужно продлить срок адаптации и, пожалуй, провести тщательную проверку, чтобы избежать возможных неприятных последствий".

Больше о мобилизации, а также процессах, которые связанны с ней, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Армии нужны сильные и быстрые парни": военные — об отсрочках спортсменам, брони депутатам и смарт-мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, какие болезни временно освобождают от мобилизации в Украине.