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Офицер ВСУ о мобилизации: у актеров "Квартала 95" брони нет, но возле военкомата их не видно

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ
ВСУ

Военным не нравится ситуация, когда есть "избранные", на которых законы не действуют

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой многих мужчин забирают в ряды ВСУ. Однако многие другие пытаются "откосить" от службы прикрываясь важностью их профессии.

Как рассказали "Телеграфу" офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан", такие случаи негативно влияют на настроение военных.

В частности "Леший" отмечает, что в ТЦК не торопятся отправлять на фронт сотрудников критической инфраструктуры вроде транспорта, медицины и энергетики, поскольку эти отрасли должны работать беспрерывно. Поэтому если у человека есть броня, то никаких вопросов к нему не возникнет, однако имеются случаи многочисленных злоупотреблений, в которых надо разбираться.

"Например, актеры "Квартала 95" не имеют никакой брони, но и возле военкомата их не видно. Такие прецеденты, когда есть избранные, на которых не действуют общие законы и нормы, негативно влияют на настроение военных", — отметил он.

В свою очередь "Аслан" отмечает, что в ряды ВСУ с радостью примут даже депутатов, не говоря уже о правоохранителях.

"Люди, умеющие обращаться с оружием, тренированные, сидят в тылу, а их защищают земледельцы, это сюр какой-то", — отметил он.

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Напомним, ранее офицер ВСУ объяснил, почему в начале вторжения многих людей с боевым опытом ТЦК отправляли домой, а не принимали в ряды военнослужащих.

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#Мобилизация #ВСУ