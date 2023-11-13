Снять все брони: боец ВСУ объяснил, почему спортсменов тоже нужно призывать в армию
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Тема спортсменов в ВСУ остается сложной
Украинские спортсмены помогают Украине, так как позволяют еще раз напомнить миру о ее существовании, однако в настоящее время есть необходимость в том, чтобы снять с них броню.
Как рассказали "Телеграфу" офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан", вопрос мобилизации спортсменов в ряды ВСУ.
"Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос. Выступления украинских спортсменов на соревнованиях за пределами страны — способ лишний раз напомнить об Украине на международной арене", — отметил "Леший".
При этом вспоминая о случае с игроком донецкого ФК "Шахтер" Александром Распутько, который сбежал после командной поездки в Бельгию, офицер отметил, что существует много схем, позволяющих военнообязанным выехать из страны и не вернуться.
В свою очередь "Аслан" говорит, что учитывая положение Украины, необходимо снять все или большинство видов брони и в первую очередь это касается спортсменов.
"Нам в армии нужны сильные и скорые ребята. Это касается и культурных деятелей, медийным можно остаться и в рядах ВСУ", — сказал он.
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Как сообщалось ранее, футболист "Шахтера" U-19 и юношеской сборной Украины Александр Роспутько не вернулся с командой на родину после путешествия в Бельгию. Его отец в свою очередь опроверг информацию, что спортсмен попросил политического убежище в россии.