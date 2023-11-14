В тот день погибли 70 оккупантов: производитель дронов Punisher рассказал интересный случай

На миссию есть 40 минут

Максим Субботин, идеолог проекта UA Dynamics, известного многоразовыми сверхлегкими ударными дронами Punisher (Каратель), рассказал, сколько времени уходит на атаку дроном. Он описал реальный случай успешного применения БПЛА на фронте.

Как Субботин рассказал "Телеграфу", после того, как дивизион отстрелялся, дрон может "поймать" грузовик с боеприпасами, которые подвозит враг. На эту миссию у бойцов есть 40 минут.

"В среднем за 30 минут грузовики доезжают до склада. Самолет долетит быстрее, чем доедет грузовик. Таким образом, можно одним контейнером стоимостью в 100 долларов уничтожить склад с ракетами, которые стоят больших денег, а когда произойдет повторная детонация, разрушения будут иметь большие масштабы и стоимость", — пояснил он.

Эксперт отметил, что он описал реальную ситуацию. Она произошла в Херсонской области.

"Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что сейчас я рассказывал практический кейс применения. Это произошло в Херсонской области в районе населенного пункта Большая Александровка. Предпосылкой нашего успешного контрнаступления на участке Давидов Брод было применение дрона Punisher. Тогда удалось уничтожить не только склад с ракетами для реактивных систем залпового огня "Ураган". На территории склада еще находился командный пункт и здание, где жили стрелявшие "Ураганами" реактивщики. И когда сдетонировал состав с ракетами, фактически был уничтожен весь квартал. В тот день погибли 70 человек личного состава врага, среди которых 30 — офицеров", — рассказал Субботин.

Детальнее читайте в статье "Телеграфа": "Потребность в дронах втрое больше, чем мы успеваем изготовить" — производитель дронов Punisher"

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