"Мы отстаем от рф": производитель "Карателя" рассказал, сколько дронов нужно ВСУ

В воинских частях должны быть беспилотники разного типа

Украинским военным ежемесячно необходимы сотни тысяч новых беспилотников разных типов. Речь идет про разведывательные, корректирующие, ударные, ударные дроны-камикадзе, многоразовые ударные дроны.

Эксперты считают, что в воинских частях таких БПЛА должно быть много. Об этом рассказал идеолог проекта UA Dynamics Максим Субботин в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Это технологические решения, которые военные могут творчески применить к ситуации. Они позволяют меньше рисковать жизнями военнослужащих", — объяснил он.

По словам Максима Субботина, главной проблемой для украинских военных является РЭБ противника. "Если мы говорим о войне беспилотников, то у нас должен быть противовес беспилотникам противника — собственные системы радиоэлектронной борьбы. Это то, на что нужно ориентироваться. Для россиян это один из главных приоритетов. К сожалению, здесь мы отстаем. Они не жалеют денег на средства РЭБ. Если мы до сих пор только думаем о том, стоит ли строить завод на Украине, они не думают, а уже строят четыре завода", — отметил он.

Идеолог проекта UA Dynamics акцентировал внимание на том, что бойцы ВСУ нуждаются в дронах. Именно их всегда не хватает.

Подробнее об этой теме читайте в статье "Телеграфа" "Потребность в дронах втрое больше, чем мы успеваем изготовить" — производитель дронов Punisher" .

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