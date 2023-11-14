Детективная история: военный ВСУ едва не стал жертвой волонтера-шпиона

Благодаря маячку в запчасти к автомобилю, россияне видели и накрывали украинских военных

Военный Вооруженных сил Украины получил от псевдоволонтера запчасти для автомобиля, в которых был встроен маячок, корректировавший российские удары по расположению подразделения. Из-за этого маячка россияне постоянно очень точно накрывали украинских воинов.

Об этом военный написал в собственном Facebook. По его словам, жертвой обстрелов сначала стало другое подразделение.

После того как у "соседей" было разбито несколько автомобилей, запчасти из одного, как оказалось, подходили к авто его подразделению. Военный был очень рад – пока не начались обстрелы уже его подразделения.

"В последнее время по нам очень прицельно прилетает. Прямо очень прицельно. Сначала мы думали о каких-то новых дронах раzzистов, которые не замечают наши детекторы дронов. Но нет. Все известные новинки летают в тех же частотных диапазонах, на которых работают наши детекторы", – написал он.

Проверка местных со стороны контрразведки тоже ни к чему не привела. Военные проверили всех волонтеров, все, что они привозили, пленных, трофеи, но тщетно – обстрелы продолжались. Тогда автор сообщения вспомнил, что соседей раньше тоже прицельно обстреливали и начал проверять запчасти к авто. На первый взгляд, все было нормально, но в приборной панели его ждал сюрприз.

"Как только я начал разбирать, заметил огонек. А дальше вообще все стало на свои места. В двух ячейках, где не нужен диод для приборной панели, была небольшая плата с семеркой, подсоединенная к аккумулятору. А провода сзади подсоединялись к аккумулятору самой приборной панели для подзарядки аккумулятора. Поэтому даже когда автомобиль был выключен и даже когда приборная панель была снята, устройство продолжало работать", – отметил автор.

Социальные сети

Как оказалось, запчасти продал военным волонтерам, причем по очень низкой цене. Все его данные мгновенно передали в СБУ и теперь ждут результатов.

"Внимание! Осторожно. Если вы тоже покупаете для военных нужд запчасти на разборках или olx или даже автомобили, будьте внимательны. Самый ваш внутренний параноик шепчет на ушко – "Дьявол всегда прячется в темноте", – резюмировал военный.

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