Зачем россиянам Угледар: в ВСУ дали четкий ответ и рассказали о ситуации в городе

Противник использует танки и боевые машины пехоты для прикрытия штурмовиков

Российские оккупанты планируют захватить Угледар, поскольку город расположен на господствующей высоте. Сейчас россияне наносят регулярные удары артиллерией и авиацией по этому населенному пункту и его окрестностям.

Об этом сообщил представитель 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка. Подробности он озвучил в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября.

"Неделю-полторы назад был штурм. Город на господствующей высоте, а поэтому им (российским военным – ред.,) важно ее взять, чтобы двигаться дальше. Мы этот штурм отбили очень удачно, уничтожили 90% тяжелой техники, которую использовал враг", — сказал Прилипка.

Военный рассказал, что у оккупантов сейчас нет "бронированного кулака". Но противник использует танки и боевые машины пехоты для прикрытия штурмовиков.

Напомним, что по словам главы государств Владимира Зеленского на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери. Россияне лишились десятков единиц техники, среди личного состава много убитых и раненых.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне во время попыток штурмовать Авдеевку потеряли больше техники, чем в Угледаре и Бахмуте и уже превысили четыре сотни единиц.