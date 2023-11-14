Поставили НАТО перед фактом: Словакия приняла окончательное решение касательно оружия для Украины

Иностранные партнеры уважают решение нового правительства

Словакия окончательно приняла решение о прекращении поставок оружия Украине со своих складов. В правительстве же предлагают усиление гуманитарной и технической нелетальной помощи.

Об этом министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Минобороны Словакии.

Целью нового руководства Министерства обороны является укрепление потенциала и возможностей вооруженных сил в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности граждан и государства.

"Глава Минобороны Р. Калиняк проинформировал генсека НАТО о прекращении военной помощи Украине по словацким запасам. Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Иностранные партнеры полностью уважают решение нового правительства", — говорится в сообщении.

В то же время министр Роберт Калиняк подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером, готовым наращивать способности как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Генеральный секретарь НАТО высоко оценил намерение нового правительства модернизировать вооруженные силы Словакии. Он также подчеркнул прогресс страны в связи с выполнением целей возможности, включая усилия по восстановлению независимой ПВО. В рамках двусторонних переговоров обе стороны подтвердили, что Североатлантический союз и Словацкая Республика будут совместно продолжать повышать готовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость вооруженных сил.

Напомним, что 26 октября, как писал "Телеграф", новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Фицо подчеркнул, что Словакия выступает за мир в Украине. В то же время, план Зеленского он считает нереалистичным, а договариваться якобы должны россия и США.