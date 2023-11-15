ATACMS не понадобятся? Полковник объяснил, как может быть освобождена Кинбурнская коса

На этом направлении оккупантам может угрожать котел

Украинские войска продолжают проводить наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Однако освобождение Кинбурнской косы на юге Николаевской области возможно без прямых столкновений с оккупантами.

Об этом заявил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, пишет OBOZ.UA. По его словам, фронт на этом направлении сложился уже после того, как россияне ушли с правого берега Херсонщины.

"Фактически Днепр уже используется как фронт. Но как стратегическое направление наступательных действий — да. Это стало очевидным после того, как начали расширяться плацдармы украинских войск на левом берегу. Но саму по себе Кинбурнскую косу можно не освобождать прямыми столкновениями. Дело в том, что выдвижение наших войск даже из-под Херсона в сторону того же Скадовска отсечет Кинбурнскую косу, россияне оттуда уйдут", — отметил Свитан.

По его мнению, как только начнутся серьезные продвижения украинских войск в районе Херсона на левый берег, россияне сами уйдут с Кинбурнской косы. В противном случае, по словам полковника, они могут попасть в котел.

Кинбурнская коса на карте

"Учитывая ту диспозицию, которая сейчас имеется на левом берегу, им удобно отходить примерно на уровень Херсона — Скадовска. Там есть дорога, по которой им будет удобно отходить. Что они, скорее всего, и сделают. Это примерно третья линия обороны россиян, которую они сделали перед подрывом плотины Каховской ГЭС. Они просчитали зеркало воды, уровень, до которого дойдет вода после взрыва, и организовали линию обороны за пределами этого предполагаемого берега. Она там забита бетоном", — заявил Свитан.

Он также отметил, что для освобождения Кинбурнской косы украинским военным не нужно будет использовать дальнобойные ракеты, в том числе ATACMS. "Россияне просто пойдут благодаря грамотным, правильным тактическим действиям наших войск… Движение наших войск из Херсона в Скадовск заставит россиян отойти с Кинбурнской косы", — подытожил полковник.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет "решающим" в войне в Украине. По его словам, Украина "знает, как добиться победы".