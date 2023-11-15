ATACMS не понадобятся? Полковник объяснил, как может быть освобождена Кинбурнская коса
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На этом направлении оккупантам может угрожать котел
Украинские войска продолжают проводить наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Однако освобождение Кинбурнской косы на юге Николаевской области возможно без прямых столкновений с оккупантами.
Об этом заявил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, пишет OBOZ.UA. По его словам, фронт на этом направлении сложился уже после того, как россияне ушли с правого берега Херсонщины.
"Фактически Днепр уже используется как фронт. Но как стратегическое направление наступательных действий — да. Это стало очевидным после того, как начали расширяться плацдармы украинских войск на левом берегу. Но саму по себе Кинбурнскую косу можно не освобождать прямыми столкновениями. Дело в том, что выдвижение наших войск даже из-под Херсона в сторону того же Скадовска отсечет Кинбурнскую косу, россияне оттуда уйдут", — отметил Свитан.
По его мнению, как только начнутся серьезные продвижения украинских войск в районе Херсона на левый берег, россияне сами уйдут с Кинбурнской косы. В противном случае, по словам полковника, они могут попасть в котел.
"Учитывая ту диспозицию, которая сейчас имеется на левом берегу, им удобно отходить примерно на уровень Херсона — Скадовска. Там есть дорога, по которой им будет удобно отходить. Что они, скорее всего, и сделают. Это примерно третья линия обороны россиян, которую они сделали перед подрывом плотины Каховской ГЭС. Они просчитали зеркало воды, уровень, до которого дойдет вода после взрыва, и организовали линию обороны за пределами этого предполагаемого берега. Она там забита бетоном", — заявил Свитан.
Он также отметил, что для освобождения Кинбурнской косы украинским военным не нужно будет использовать дальнобойные ракеты, в том числе ATACMS. "Россияне просто пойдут благодаря грамотным, правильным тактическим действиям наших войск… Движение наших войск из Херсона в Скадовск заставит россиян отойти с Кинбурнской косы", — подытожил полковник.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет "решающим" в войне в Украине. По его словам, Украина "знает, как добиться победы".