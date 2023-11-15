Выписка повестки на блокпосту: можно ли от нее отказаться

Майор рассказал, законно ли выдавать на блокпосту частично заполненную повестку

В ходе военного положения и всеобщей мобилизации мужчины в Украине продолжают получать повестки, но в некоторых случаях от них можно отказаться.

Относится ли это к повесткам, выписанным на блокпосту, рассказал спикер Полтавского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки майор Роман Истомин. Подробностями он поделился в интервью "Телеграфу".

На вопрос журналиста о том, правда ли можно отказаться от повестки, если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк, он ответил: "Тоже неправда. Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте". Для ускорения процедуры часть данных может быть вписана в бланк повестки заранее".

По словам майора, то же касается должности, воинского звания и фамилии начальника ТЦК. Истомин отметил, что также логично вписать номер и дату распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется уведомление, в помещении ТЦК и СП. По его словам, повестка вручается уполномоченным лицом, назначаемым приказом начальника ТЦК. "Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-нибудь повестку", — добавил представитель ТЦК.

"Представьте ситуацию. На блокпоста останавливают машину, проверяют документы и выясняется, что гражданин проживает в Полтавской области, но на военный учет по новому месту жительства не стал, то есть в ТЦК и СП нет о нем никакой информации. Конечно, заранее выписать ему повестку не было возможности, и ее ему выписывают на месте остановки, чтобы он прибыл в ТЦК и СП и стал на военный учет, при этом все данные в нее вносят от руки в присутствии гражданина, и вся очередь машин ждет завершения этого процесса. еще нужно вызвать начальника ТЦК, который приедет и поставит свою подпись и печать? Так это представляется?, – объяснил Роман Истомин.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Телеграфа" "Выписанную на колене повестку можно игнорировать? В "военном комате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации" .

Ранее "Телеграф" сообщил, что капитан ВСУ назвал три места, где уклоняющимся могут внезапно вручить повестку. Он отметил, что такие места есть в каждом городе.