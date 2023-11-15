Больше обороняемся, нежели атакуем: генерал назвал ошибку Залужного в контрнаступлении

Наступательные действия Украины практически прекращены

В настоящее время война, как и говорил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в статье The Economist, на фронтах война перешла в позиционную. На большинстве направлений наступление украинских сил было прекращено.

В начале контрнаступления на нескольких фронтах проводилась разведка боем, которая в идеале должна была показать, какое из направлений наиболее эффективно для наших сил. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на одном направлении, ВСУ продолжали тратить резервы на наступление сразу в нескольких. Об этом в комментарии " Телеграфу " рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

"На Мелитопольском, Бердянском, Бахмутском направлениях наши наступательные действия прекращены. Туда переброшены вражеские резервы. И сейчас мы уже там больше обороняемся, чем атакуем", — отметил генерал.

Однако активизировались украинские силы разве что на Херсонском направлении, на левом берегу Днепра.

"Когда летом мы начали наступать на четырех указанных направлениях, это должна была быть разведка боем. После чего нужно принимать решение – какое из них перспективнее всего. И именно там надо было сосредоточить основные усилия. К сожалению, этого сделано не было. По всем направлениям распылялся резерв, который мы собирали и готовили. И теперь, даже если мы обнаружим какую-то слабину, у нас, скорее всего, нет сил для наступательной операции оперативного уровня", — сказал Игорь Романенко, описав главный просчет Залужного.

На некоторых участках фронта, по словам генерала Романенко, как на Авдеевском и Купянско-Лиманском, ВСУ и вовсе приходится идти чуть ли не в глухую оборону, выдерживать штурмы.

Более подробно об ошибках Украины и союзников, а также о перспективах нашей войны читайте в материале "Телеграфа" "Для многих это холодный душ": генерал дал анализ войны с россией

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, война будет продолжаться еще долго, а подписание договоров россией с Украиной или другими союзниками вне сценария. Поэтому следует готовиться к хаотическим обстрелам нашей территории, однако без мощных боевых действий.