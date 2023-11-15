Нужно серьезное решение: экс-замначальника Генштаба дал три совета по контрнаступлению ВСУ

Генерал считает, что Украина должна проанализировать свои ошибки на фронте

Украина тратит много ресурсов на ведение наступательных и контрнаступательных действий. Но так как у нашей страны ресурсов осталось мало, необходимо принимать серьезное военно-политическое решение.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По его словам, Силам обороны Украины следует переходить к стратегической обороне по всей линии фронта.

В то же время Романенко отметил, что Украине нужно готовиться к следующим своим наступательным действиям весной 2024 года. Он подчеркнул, что нужно проанализировать ошибки, допущенные и Украиной, и нашими союзниками при подготовке наступления ВСУ в этом году.

"Именно об этом писал генерал Залужный. А военные американские аналитики потом свели эти тезисы к короткой фразе: "Чтобы получить качественные наступательные результаты, следует обеспечить Украину вооружением современной дивизии США", — заявил он.

Романенко уточнил, что речь идет о нескольких боевых бригадах, а также о нескольких бригадах обеспечения. "Разговор не о том, что к нам зайдут соответствующие американские силы. А о том, что следует обеспечить ВСУ соответствующим количеством современной техники и вооружений. Тогда можно добиться успеха. Причем сделать это надо не растягивая, не размазывая, как это происходит уже второй год со стороны наших партнеров", — подытожил он.

Более подробно об ошибках Украины и союзников, а также о перспективах нашей войны читайте в материале "Телеграфа" "Для многих это холодный душ": генерал дал анализ войны с россией".

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что война будет продолжаться еще долго. В то же время, по его словам, подписание договоров с россией не рассматривается.