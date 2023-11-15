Его заслуги отмечал Залужный: под Авдеевкой погиб танкист-орденоносец (фото)

Вечная память герою

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла к побратимам и семье украинского защитника Леонида "Моцарта" Ищенко.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Канев. Ищенко был орденоносцем и отважно сражался за нашу страну. Только в прошлом месяце герой получил свой "Золотой крест" из рук главкома Залужного. Также воин имел еще два военных отличия — Министерства обороны Украины "За честь и славу" и Всеукраинского объединения "Украина" "За храбрость в бою".

44-летний каневец воевал в звании старшего сержанта и был командиром танка танкового взвода в 1-й отдельной Северской бригаде. К сожалению, его путь воина оборвался 11 ноября во время боев за Авдеевку. У Героя остались мама, дочь, родные и друзья.

"До начала полномасштабного вторжения старший сержант Леонид Ищенко с позывным "Моцарт" работал на разных предприятиях Канева…В августе 2023 года во время штурма в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области вместе с побратимами Леонид обеспечивал подразделения морской пехоты огневой поддержкой. Также танкисты точными выстрелами уничтожили две боевые машины россиян, один "Урал" с боекомплектом и личный состав", — рассказывали побратимы и мама военного.

Похоронят военного в четверг, 16 ноября, на кладбище микрорайона Костянец. Церемония прощания начнется ориентировочно в 11:00 возле культурного центра "Шевченко Hub".

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный украинский спортсмен и актер Евгений Светличный.