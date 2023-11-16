ВСУ оттесняют врага на левом берегу Днепра: карты боев

Россияне ожесточенно сопротивляются

Идет 631-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские воины продолжают осуществлять наступательные операции на некоторых участках фронта. Украинские войска ведут более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) на основании проанализированных данных. В частности, российские "военкоры" утверждали, что украинские силы провели безуспешные атаки из центра Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

Ситуация на левом берегу на карте deepstate

Также, по данным российских военных блогеров, украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр). Они также заявили, что российские войска препятствовали украинским силам проводить эвакуацию раненых и разворачивать дополнительный персонал на восточном берегу возле Антоновского автомобильного моста.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области. Аналитики делают вывод о масштабности операций.

"Географические масштабы этих описанных усилий значительно больше, чем те, о которых свидетельствуют имеющиеся на данный момент доказательства, полученные из открытых источников", — отметили они.

При этом эксперты отметили, что российские войска осуществили подтвержденное продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области. Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к Крынкам.

В свою очередь российские "военкоры" заявили, что оккупанты контратаковали и вынудили украинские войска отступить из некоторых районов к югу от Крынок, вблизи Казачьих Лагерей (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра), а также вблизи Антоновского моста. Однако аналитики ISW отметили, что не имеют подтверждений этих заявлений.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу. Они сформировали три тактические группы.

По его данным, враг планирует задействовать две группы для обхода дороги Алешки-Новая Каховка и района Крынки со стороны Корсунки (45 км к северо-востоку от Херсона и 1 км от Днепра) и Казачьей Лагеря. Третья группа будет атаковать на юг от Крынок и продвигаться на север.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 ноября россияне в очередной раз атаковали часть областей Украины. Они нанесли не менее 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района Харьковской области. Предварительно – ракетами С-300.