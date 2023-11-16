Условный срок вместо призыва? В ТЦК удивили уклонистов ответом

Срок не является "иммунитетом" от мобилизации

В Украине продолжается военное положение и действует всеобщая мобилизация. За игнорирование повестки предусмотрена ответственность – дело может дойти до суда.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин, сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года, так как во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Однако это не освобождает от исполнения воинского долга — то есть уклоняющиеся и дальше подлежат мобилизации.

"Но теперь за уклонение от нее (военной службы, — ред.) гражданин сразу отправится за решетку. Даже без повторного возбуждения уголовного производства, поскольку такие граждане становятся на учет в органах пробации. И именно эти органы вносят в суд представление с просьбой отменить освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком и направление мужчины для отбывания назначенного ему наказания. То есть гражданин может сразу выполнить свою конституционную и гражданскую обязанность, а может сначала отбыть наказание, а затем все равно его выполнить. На то он и долг", – объяснил Истомин.

Он развенчал и другие популярные заблуждения, которыми обросла мобилизация во время военного положения: Выписанную на колене повестку можно игнорировать? В "военкомате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации

Ранее "Телеграф" рассказывал, как должны вручать повестки по закону. Объяснение предоставила начальник пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко.