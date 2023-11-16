Стал на защиту Украины, хотя мог не служить: погиб герой, чей брат находится в плену

Парень рос в многодетной семье

Война с российскими оккупантами ежедневно уносит жизни наших защитников. 13 ноября на фронте погиб Александр Скородько из Широковской общины Запорожской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Широковской территориальной громады Денис Коротенко. Герой погиб на Донецком направлении.

Жизнь Александра до начала полномасштабного вторжения была полна семейных хлопот. Парень рос в многодетной семье. У него две сестры и три брата, он ухаживал за матерью. Знакомые и друзья отзываются о нем как о хорошем, спокойном и трудолюбивом парне.

Александр Скородько

Из-за инвалидности одного из своих братьев Александр имел право не идти на службу. Однако он, вместе со старшим братом Михаилом стал на защиту Украины. Александр погиб, а Михаил — защитник Мариуполя, сейчас находится в плену.

"Сегодня родные Александра оплакивают потерю и до сих пор ждут Михаила, защитника Мариуполя, из плена. Искренне сочувствую семье Александра в течение жизни которой так беспощадно вмешалась война", — написал Коротенко.

Как сообщал "Телеграф", в тяжелых боях в Донецкой области около Красногоровки, 6 ноября, во время вражеского минно-артиллерийского обстрела погиб житель Винницкой области Иван Космина. Герою был 21 год.