"Если Украина перестанет бороться...": генсек МИД Эстонии сделал заявление о войне с рф

Дипломат считает, что Кремль должен осознать, что в их интересах изменить курс и отступить

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается уже почти полгода. Генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов рассказал, рассказал, что думает по поводу ситуации на фронте.

Дипломат также прокомментировал знаменитый российский наррати о том, что "Европа устала от войны". Подробности он озвучил в интервью РБК-Украина.

Журналист поинтересовался у Йонатана Всевиова, действительно ли союзники Украины ожидали, что контрнаступление будет более быстрым или более агрессивным, и устала ли Эстония от войны.

"Нет, мы не устали. И мы не можем устать, потому что война, которую развязала Россия против Украины, это не просто война против независимости и безопасности Украины. Это война против международной безопасности, мирового порядка, прав людей и других европейских базовых принципов. Можем ли мы устать защищать эти принципы? Нет, мы не имеем права. Как мы можем?", — пояснил Генсек МИД Эстонии.

Дипломат подчеркнул, что "нарратив, что кто-то устал, ошибочен". Он отметил, что война, очевидно, трудна и больше всего это чувствуют сами украинцы. Только украинцы ощущают, высока цена этой войны. Эстония ощущает лишь ее влияние на экономику и политическую сферу. Кроме того, страна, помогая Украине, принимает беженцев. "Но это только тень той боли и страданий, которые испытывают люди в Украине. И мы должны быть абсолютно честны с собой в вопросе, почему существуют эти боли и страдания. Они существуют из-за решения Владимира Путина использовать военную силу против суверенитета и независимости Украины и в процессе полностью перестроить европейскую архитектуру безопасности так как это будет полностью неприемлемо для украинцев, а также для эстонцев, для европейцев в целом", — отметил Йонатан Всевиов.

Дипломат подчеркнул, что Европа не готова возвращаться к той модели мира, где "решает сила". "Как европейцы мы знаем, куда эти пути могут привести. И мы совершенно откровенны в том, что нужно делать, чтобы эти страдания закончились. Путину нужно изменить свое решение, или любому, кто будет у власти в РФ. Если Украина перестанет бороться, если Запад перестанет поддерживать Украину, больше не будет ни Украины, ни европейской архитектуры безопасности. Если Россия перестанет нападать, больше не будет войны", — акцентировал эстонский чиновник.

Он еще раз отметил, Кремль должен осознать, что в их интересах изменить курс, отступить, остановить агрессию и помочь выстроить порядок в Европе, включая восстановление Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российский диктатор владимир путин может получить еще один ордер на арест. На этот раз речь идет о его попытках устроить голод в Украине, что является запрещенным методом ведения войны.