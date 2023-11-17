"Сложнее осваивать новые позиции": Гуменюк рассказала, как погода повлияла на ситуацию на фронте

Гуменюк анонсировала "большие успехи" на южном направлении

Неблагоприятные погодные условия и дожди сыграли на руку украинским военнослужащим. На южном направлении количество обстрелов со стороны противника значительно сократилось.

Такое заявление сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк. Об этом она сказала в пятницу, 17 ноября, в эфире телемарафона.

Гуменюк объяснила, что дождливая погода мешает российским оккупантам осваивать новые позиции. При этом украинские воины продолжают выбивать противника из постоянных.

"В нашей зоне ответственности ощутимо то, что с наступлением такого периода дождливой погоды, достаточно устойчивого, уменьшилось количество обстрелов. Врагу сложнее осваивать новые позиции, потому что мы выбиваем их из постоянных и им нужно где-то обустраивать новые. И пока они это делают, немного правый берег может отдохнуть", — рассказала Гуменюк.

Кроме того, Наталья Гуменюк анонсировала "большие успехи" на южном направлении. По ее словам, враг перешел в интенсивную оборону. Российские военные понимают, что продвижение наших воинов является неотвратимым. По словам спикера, из-за неуверенности в ситуации на фронте враг пытается активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина не свернула операцию на юге вовремя, когда стало ясно, что достичь поставленных перед военными целей с имеющимися силами не получится. Поэтому резервы ВСУ истощились и сейчас их ждет позиционная война – что как раз очень нужно России.