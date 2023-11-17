Угроза есть не только для Украины: в МИД Эстонии назвали ключевую цель вторжения рф

Всевиов отметил, что пока не видит непосредственной опасности для Эстонии

В москве не скрывают того, что власти рф хотят установить новый европейский порядок безопасности. Кремль стремиться уничтожить идею суверенитета для живущих на границах россии и создать Европу, где вновь возобновятся их сферы влияния.

Об этом заявил Генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов. Подробности он озвучил в интервью РБК – Украина.

"Мы не примем это предложение, так же, как мы не приняли так называемые договоры по безопасности, которые они представили прямо перед 24 февраля 2022 года. Мы не приняли их после того, как они начали войну. Это просто неприемлемо, поскольку мы знаем, куда ведет этот путь, если мы согласимся. Невозможно удовлетворить диктатора, жертвуя волей других народов и надеясь на стабильность. Мы не сможем это сделать, поэтому мы не будем этого делать. И именно поэтому мы поддерживаем Украину лучше, политически, экономически и военно", — рассказал дипломат.

При этом Йонатан Всевиов отметил, что пока не видит непосредственной опасности для Эстонии. Он пояснил, что его страна является членом НАТО и Европейского союза. Это дает определенные гарантии безопасности. "Однако тот факт, что россия выбрала путь войны, является источником опасности, очевидно, не только для Эстонии, но и каждой европейской страны. Потому что именно Европу они хотят фундаментально изменить, а не только Украину", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов рассказал, что думает по поводу ситуации на фронте.