Минус иранские снаряды: ССО ударили по грузовику россиян с боекомплектами (видео)

Оккупанты пытались замаскировать технику

Силы Специальных Операций ВСУ (ССО) нанесли удар по грузовику оккупантов с боекомплектом к "Граду". Отмечается, что снаряды, в количестве около 55 штук, были иранского производства.

В результате успешно выполненной работы был уничтожен грузовик вместе с боеприпасами и повреждена сама установка "Град" оккупантов. Об этом в пятницу, 17 ноября, информируют ССО в Telegram, публикуя видео работы наших бойцов.

Украинские защитники обнаружили замаскированную технику россиян во время проведения воздушной разведки на Южном направлении. Защитники начали действовать оперативно.

Экипаж беспилотного авиационного комплекса, как отмечают в сообщении Силы специальных операций, эффективно скорректировал по российским целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны.

"В результате работы уничтожен грузовой автомобиль "Урал-4320" с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град" (по данным разведки – 55 реактивных снарядов иранского производства) и поврежден РСЗО БМ-21 "Град", — рассказали о последствиях успешного удара по враждебных позициях украинские защитники.

Напомним, "Телеграф" сообщал о том, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, анонсировав "большие успехи" на южном направлении, рассказала, как повлияла погода на ситуацию на фронте. В частности, количество обстрелов со стороны противника значительно сократилось.