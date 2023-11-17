В россии нарисовали новую "карту Украины": путинцам задали 8 неудобных вопросов

россияне нафантазировали себе самых разных территорий

В кремле напечатали карту с "новыми границами Украины". Но со своими фантазиями пропаганда знатно опозорилась.

Несостыковки (мягко говоря) с реальностью заметил Максим Майоров из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он развеял новый миф россиян, а также задал им неудобные вопросы.

Псевдокарта выглядит следующим образом:

Примечательной деталью на этой карте, как отмечает Майоров, является наличие Снигиревки. Дело в том, что этот населенный пункт Николаевской области россияне надумали "присоединять" к рф еще перед псевдореферендумами в составе почему-то Херсонской области, однако во время формализации аннексии про него и вовсе забыли. Подчеркивается, что на других картах рф обычно не трогает Николаевскую область, а такое автор "впервые видит".

"Украинская география доставляет оккупантам немало хлопот. Кроме вечных сомнений, Снигиревка — херсонская и российская, или николаевская и украинская, вот еще несколько проблемных вопросов", — пишет Майоров.

Можно ли считать успехом, что к началу т.н. "СВО" Украина не занимала никаких российских территорий, а теперь россия стала страной, чьи территории оккупированы (правобережная Херсонщина, север Запорожской области, западные части Донбасса и Луганщины)?

В какой конкретный момент времени Украина успела оккупировать русский огород Запорожье?

Как трактовать неприсоединенные, но подконтрольные россии части Николаевской (Кинбурнская коса) и Харьковской областей – значит, что россия – оккупант этих территорий?

Почему война "на Украине", если почти все боевые действия идут на воссоединенных с рф территориях?

Так как будет правильно – Бахмут или Артемовск?

А если, Артемовск – то почему тогда Алешки, а не Цюрюпинск?

Почему единственными народными республиками в составе рф являются Донецкая и Луганская, другие что – антинародные?

И почему народам Запорожья и Херсонщины не разрешили создать свои народные республики (как это было в Новороссии в 2014-м) – они что – хуже?

Напомним, ранее мы писали о том, что российский учебник по современной истории изменили по указке путина.