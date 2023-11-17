"Серьезный ущерб": в ВСУ назвали точное количество потопленных кораблей Черноморского флота рф

Возможности сил рф в Черном море в последнее время значительно уменьшились

Российский ракетный корабль "Аскольд", который ВСУ недавно уничтожили в Крыму, стал уже далеко не первым и даже не десятым, уничтоженным судном Черноморского флота рф. За все время полномасштабной войны этот компонент российской армии понес "серьезный ущерб"

Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его данным, Украина уничтожила уже 12 кораблей противника. Еще 15 суден были повреждены.

"Далеко не все это – результат работы наших дронов, но так же и на их счету достаточно много повреждений вражеских кораблей. Поэтому мы являемся фактически драйверами такого нового типа морской войны, и все это признают. Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", – отметил Плетенчук

Военный добавил, что возможности сил рф в Черном море в последнее время значительно уменьшились благодаря работе украинских Сил обороны. Российские военные вынуждены "держаться как можно дальше и значительно ограничены в своих действиях".

"Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако опасность сохраняется. К сожалению, у врага еще есть носители крылатых ракет", – сказал Плетенчук и заверил, что движение украинских сил в направлении ослабления флота рф будет продолжаться "Конечно будем расширять наше влияние при первой же возможности".

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