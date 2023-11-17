"Теперь я ему дарю цветы": жена погибшего под Бахмутом военного тронула историей (фото и видео)

Сергею Бабенко могло бы исполнится 48 в этот день… но уже не исполнится никогда

Война не обошла никого из украинцев, и практически у каждого есть печальная история о раненых или погибших родственниках, друзьях или знакомых. Все они в чем-то схожи, но у каждого болит по-своему. Одним из тех, кто почил в боях за свободу Украины, стал Сергей Бабенко, которому теперь навсегда будет 47 лет.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Лесном кладбище в Киеве, где встретил жену Сергея и двух его детей.

Сергей Бабенко погиб в августе под Бахмутом, однако на его могиле очень много свежих цветов. Хотя остальные могилы на кладбище тоже ухожены, его место захоронения особенно выделяется.

"Свежие цветы, потому что он мне не дарит, теперь я ему дарю", — объясняет его жена.

Также на могилу они принесли торт по случаю дня рождения Сергея. В этот день ему могло бы исполнится 48 лет, но уже никогда не исполнится.

Стоит заметить, что Лесное кладбище уже много лет закрыто для массовых захоронений, и там упокаиваются только те, у кого там есть семейная могила, или кто имеет особые заслуги.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Лесное кладбище в Киеве сейчас выглядят с высоты птичьего полета.