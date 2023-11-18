Опора для командиров и помощь солдатам: Зеленский, Залужный и не только поздравили сержантов ВСУ (видео)

В условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами роль сержантского корпуса растет и приобретает новое значение

Ежегодно 18 ноября отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен в 2019 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Украинских сержантов уже поздравил президент Владимир Зеленский и другие официальные лица.

Зеленский отметил, что день сержантов и старшин ВСУ — особенный праздник. Ведь от них напрямую зависят сила и успешность всей нашей армии.

"Надежные сержанты и старшины – это всегда опора для командиров и помощь солдатам и матросам. В наших Вооруженных Силах сейчас служат более 150 тысяч сержантов и старшин. Они напрямую управляют солдатами и ведут воинов в бой. Они укрепляют мотивацию, учат солдат, держат моральный дух. Когда сержантам и старшинам можно доверять, армия непобедима", — отметил президент.

Поздравил украинских сержантов и старшин Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил их за лидерство и мотивированность.

"Вы — лидеры, на которых держатся Вооруженные Силы Украины. Вы те люди, благодаря которым армия живет и приносит результат. Горд быть с вами бок о бок в строю… Поздравляю с вашим днем!", — написал главком.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов также поздравил сержантов ВСУ. Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами роль сержантского корпуса растет и приобретает новое значение.

"Сержант – это опора командира, его надежный помощник и лидер в коллективе, имеющий опыт, навыки, умения и способный повести за собой подчиненных. Благодаря вашему профессиональному мастерству, усердию и преданности своему делу качественно выполняются задачи по разным направлениям деятельности в военных организационных структурах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — пишет Буданов.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил сержантов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что они — первые помощники командиров и люди, готовящие и ведущие за собой воинов вперед к нашей Победе.

"Вы являетесь очень весомым звеном в системе управления Вооруженных Сил Украины. Я благодарю вас за мужество. Я благодарю вас за заботу о подчиненном личном составе. Пусть Бог хранит и дарит силы каждому из вас – бить врагов и двигаться вперед", — написал он и опубликовал видео о подготовке сержантов.

Поздравил военных и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что сержант – это лидер для солдат, образец для подчиненных, опора для командира.

"Поздравляю сержантский и старшинский состав с праздником. Спасибо за вашу смелость. Слава Украине", — написал Ермак.

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