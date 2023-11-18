Как ночью силы ПВО работали по "шахедам": командующий показал впечатляющее видео

Первый пуск и первое сбитие от будущего сержанта

Под утро субботы, 18 ноября, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе, выпустив 38 БПЛА, из которых 29 уничтожили Силы обороны. Как это происходило, в частности, на юге нашей страны, показал командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Уничтожил вражеский беспилотник будущий сержант. Об этом написал генерал в Telegram.

"На видео – ночная боевая работа на южном направлении 18 ноября 2023 года", — написал командующий ПС ВСУ.

На видео, как отметил Николай Олещук, вражеский ударный дрон из ПЗРК уничтожает будущий сержант – старший солдат Николай Салабуда, стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Это его первый пуск и первое сбивание! Николай посвящает свой успех побратимам, отмечающим ныне День сержанта!" – заметил генерал.

В Воздушных Силах сообщили, что в южных регионах было сбито 8 ударных дронов. Николаевская область — 6 и по одному в Херсонской и Одесской областях. Также удачно отработало ПВО на подступах к Киеву, где уничтожило все вражеские дроны.

Однако оккупантам удалось и попали в энергетический объект в Одесской области и инфраструктурный в Запорожье. В то же время, взрывы также слышали на Харьковщине и Черниговщине.

Ранее "Телеграф" писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал ночной удар по Украине, оценив "пробу пера" россиян. Он отметил, что это было прощупывание нашего ПВО небольшими группами дронов и пусками Х-59, Х-31П.