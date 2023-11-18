На оккупированной Луганщине взорвали двух полицаев из "ЛНР": что известно

В машине было два "должностных лица" из так называемого "МВД ЛНР"

На территории временно оккупированной российскими террористами Луганской области взорвали автомобиль, в котором находились коллаборанты. Оба приспешника террористов, к сожалению, пока живы.

Об этом сообщает российское интернет-издание ASTRA. Известно, что в машине находились два члена террористической организации "ЛНР" – "заместитель министра МВД ЛНР" и "заместитель начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

"Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "заместитель начальника МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним же в машине был" и.о. замминистра МВД ЛНР "подполковник полиции Олег Шумилов", – говорится в сообщении.

В настоящее время обоих подбитых коллаборантов госпитализировали. К сожалению, оба пока живы. Российские террористы ведут "проверку" инцидента.

Кто именно взорвал автомобиль коллаборантов, пока неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", на временно оккупированной Луганщине покушались на известного генерала боевиков "ЛНР", так называемого "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.