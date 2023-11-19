"Чтобы у них желания воевать не было": в ВСУ назвали свою главную задачу на зиму

Работа над этим уже идет

В ВСУ назвали одну из самых главных задач Сил обороны на зиму 2023-2024. Ею будет являться перерезание логистических путей армии противника.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона. По его словам, работа эта уже идет.

"Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодны, холодны и желания у них воевать не было", — сказал Фитьо.

При этом военный отметил, что российские беспилотники остаются большой угрозой для украинских войск. По мнению спикера, одним из вариантов борьбы с дронами — это уничтожение операторов БПлА.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ официально подтвердили плацдармы на левобережье Херсонщины. По словам военных, в ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Детальнее об этом вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.