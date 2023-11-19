Война на радиоволнах: ВСУ сокращают разрыв с оккупантами в важном виде вооружений, пишет NYT

Электронная война в Украине – такой же привычный элемент боевых действий, как авиаудары и наступления по земле

Война в Украине впервые в истории продемонстрировала огромную важность систем радиоэлектронной борьбы в условиях современного конфликта. Боевые действия идут не только на море, на земле и в воздухе – обе стороны ведут постоянное сражение за овладение электромагнитным полем боя, что заставляет адаптироваться специалистов и инженеров.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Радиосигналы используются на фронте везде – для подавления каналов связи с дронами и войсками, определения целей и обмана управляемого оружия.

"Электронная война повлияла на боевые действия в Украине так же как погода и местность", – сказал изданию Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона, аналитического центра в Вашингтоне. Эксперт отметил, что теперь любая война должна учитывать электромагнитный спектр и возможность действий в нем.

Украинские и российские инженеры в течение 21 месяца войны постоянно ищут новые методы борьбы с РЭБ и связью противника. К примеру, в конце 2022 года ВСУ столкнулись с проблемой, когда высококлассные БПЛА от компании Quantum Systems, внезапно начали падать при возвращении из полета. Оказалось, что это работа российского РЭБ – поэтому Quantum Systems разработала антиРЭБ-систему для БПЛА, которая базируется на искусственном интеллекте и добавила возможность ручного управления беспилотником.

БПЛА Vector производства компании Quantum Systems

"Электронная война получила отдельный раздел в недавнем эссе генерала Валерия Залужного, главного военного командующего Украины. Широкое использование информационных технологий в военном деле станет ключом к переламыванию ситуации в войне с россией, написал он", – отмечает издание.

За войной в Украине внимательно следят Европа, США, Китай, активно наращивающие закупки РЭБ для своей армии. Развитие РЭБ в Украине также пошло вверх; если по состоянию на 24 февраля 2022 года рф имела тотальное преимущество в системах подавления связи, то сейчас Украина кое-где даже опередила россиян – создавая новые, более мобильные, небольшие и эффективные системы РЭБ.

Украинская система РЭБ "Нота" на базе ББМ "Козак-2"

И это несмотря на то, что россия получила значительные резервы возможностей от СССР, где радиоэлектронная борьба была асимметричной мерой ответа на высокоточное западное оружие. А после 1991 года россия разработала и приняла на вооружение до 60 различных новых систем.

Система РЭБ "Борисоглебск-2", россия

А вот западные страны могут ожидать огромные проблемы. Александр Бережной, один из руководителей компании Quantum Systems, сказал изданию, что традиционное для НАТО пренебрежение системами РЭБ и защитой от них сыграло с западной техникой очень плохую шутку.

"Мы сказали западным партнерам, что, вероятно, 90 процентов поступающих в Украину американских и европейских систем не готовы встретить вызов от российской радиоэлектронной борьбы", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Пиранья". Он создает над бронетехникой своего рода защитный купол и успешно прошел полевые испытания.