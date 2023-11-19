Полгода скитались по руинам села на линии фронта: из-под Авдеевки эвакуировали двух лошадей, трогательное видео

Скакуны жили на ферме, которую разбомбили россияне

Украинцы продолжают защищать от российского нашествия не только своих сограждан, но и братьев наших меньших. Очередная такое невероятное событие произошло в Авдеевке, вокруг которой сейчас ведутся ожесточенные бои.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По словам правоохранителей, их отряд "Белые ангелы" совместно с волонтерами произвели эвакуацию двух лошадей.

Двое взрослых скакунов жили на ферме в поселке Ласточкино, что под Авдеевкой. К сожалению, оккупанты разбомбили её еще весной 2023 года. Тогда там погибло около 300 разных животных. Большинство выживших лошадей были эвакуированы вместе с владельцем.

"А эти два чудом остались. Они одичали и не давались людям в руки. За "мустангами" отправились полицейские и волонтеры организации "Спасение животных Харьков", среди которых был профессиональный конюх с собственным конем

План был такой: дичи увидят собрата и последуют за ним.

Но по приезде в Ласточкино лошадей не нашли. Обыскали все – никого. Тогда "белые ангелы" отправились по делам к Авдеевке и там увидели их – утонченные фигуры на фоне развалин. В поисках пищи гнедки проскакали с пяти километров из села в город.

Поскольку связи не было, правоохранители поскорее вернулись к волонтерам и уже вместе догнали животных", — говорится в сообщении.

Невероятно, но план сработал. Под звуки взрывов кони проследовали следом за всадником в соседнее село, откуда вскоре их эвакуируют.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина вернула подростка, которого рф хотела мобилизовать в армию.