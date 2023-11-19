"Здесь без вариантов": в Воздушных силах прокомментировали поручение Зеленского по поводу тревог из-за МиГ-31

В какие сроки примут решение о тревогах, пока неизвестно

Решение по воздушным тревогам во время вылетов истребителей МиГ-31К с аэродромов российских террористов еще не принято. Когда же его примут, Воздушные силы сразу приступят к его выполнению.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона. Так он прокомментировал поручение президента Владимира Зеленского разобраться с МиГами, которое получило Министерство обороны.

"Было объявлено, что президент поручил найти решения и, я думаю, состоялись в таком небольшом круге обсуждения этого вопроса. Будет такое решение – Воздушные силы будут выполнять. Здесь без вариантов", – сказал он.

Игнат отметил, что он не владеет информацией о сроках, в которые будет принято решение о тревогах и истребителях.

Напомним, что во время воздушной тревоги в Киеве и в других городах прекращает работу наземный общественный транспорт, а также наземные ветки метро. Кроме того, закрываются торговые центры, кафе, рестораны, банки, больницы и другие учреждения, прекращается учебный процесс во всех учебных заведениях. Иногда воздушная тревога из-за взлетов российских самолетов МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал", затягивается на несколько часов. Поэтому президент Зеленский дал военным поручение разобраться с этим вопросом.

Для справки: ракеты Х-47М2 "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".