Почему глава Пентагона так внезапно приехал в Киев и что будет с военной помощью Украине - прогноз полковника

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", что может означать визит Ллойда Остина

В понедельник, 20 ноября, в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он акцентировал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Примечательно, что визит состоялся накануне 17-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", почему прибытие Остина именно сейчас является важным шагом, а также – какие военно-технические запросы Украины могут быть удовлетворены в обозримом будущем.

"Интенсивность боев, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, не снижается. Враг пытается перетянуть на себя инициативу на поле боя, имея огромное преимущество в живой силе. Ситуация сложная. И эффективность Сил обороны Украины во многом зависит от ресурсов, от военной поддержки со стороны партнеров. И тот факт, что 20 ноября в Киев, накануне очередной встречи в формате "Рамштайн", прибыл министр обороны США Ллойд Остин, это – отличная история", – уверен Владислав Селезнев.

Он напоминает, что в бытность Резникова министром обороны Украины кейс военно-технической помощи накануне "Рамштайна" согласовывали, как правило, в телефонном формате. Теперь же глава Пентагона лично прибыл в Киев. Декларируя, что таким образом, что США продолжат нас поддерживать, занимая в этом лидирующую позицию, несмотря на определенные сложности с выделением необходимых средств из-за внутриамериканских политических моментов.

"Надеемся, визит происходит не просто ради визита. И мы в итоге получим необходимые ресурсы. Понятно, что голыми руками остановить российское нашествие невозможно. Не говоря уж о проведении атакующих и контратакующих действий", – акцентирует полковник.

Украинская военно-оборонная промышленность в нынешнем состоянии не способна полностью закрыть все нужды Силы обороны, продолжает эксперт. Слишком велика интенсивность боевых действий. Это требует огромных ресурсов. И Запад не всегда справляется даже с задекларированными поставками нам тех же снарядов.

"В связи с тем, что враг всё активнее использует ракетно-дроновый террор, уже выцеливая объекты критической (включая энергетическую) инфраструктуры Украины, нам необходимо больше средств ПВО/ПРО. Как мощных типа Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba, так тактического уровня – типа зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard. Есть сообщения, что около 60 ЗСУ Gepard мы вскоре получим. Правительство Иордании в свое время закупило их за 21 млн евро, а теперь перепродало за 120 млн. Отличный бизнес. Впрочем, нам важно, что эти самоходки сделают наше небо более защищенным", – подчеркивает Владислав Селезнев.

По словам полковника, нам постоянно нужны артиллеристские системы и боеприпасы к ним. Как и дроны-разведчики, дроны-камикадзе, которые способны кардинально менять ситуацию на поле боя. Всегда есть потребность в бронетехнике, системах РЭБ, традиционно важна для нас тема авиации.

"Порадовали недавние заявления нашего высшего военно-политического руководства, что мы готовы действовать симметрично. И если враг будет осуществлять ракетно-дроновый террор нашей энергосистемы, то и "ответочка" не задержится. Но тут нам необходимы ракеты и дроны собственного производства, потому что западные партнеры запрещают использовать предоставляемую ими помощь для атак по международно признанной российской территории. Соответственно – тут ставка на собственные разработки", – констатирует Владислав Селезнев.