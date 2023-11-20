Брусчатка важнее армии? Сколько города Украины потратили на ВСУ и какой город отличился

В 2023 году лишь один город выделил больше денег на ТрО, чем на благоустройство

На фоне скандалов с тратами средств местных властей на перекладывание брусчатки и расходами на другие, не связанные с войной, вещи, журналисты решили проанализировать, сколько же денег мэры крупных городов действительно потратили на армию.

Как сообщает Forbes, в течение первых девяти месяцев 2023 года лишь Житомир потратил на армию больше, чем на благоустройство, а Луцк пытается удерживать баланс и делить расходы поровну. Вместе с тем Харьков, Херсон и Ужгород на ТрО средств не выделяли.

Отмечается, что городские бюджеты не могут напрямую поддерживать ВСУ, однако могут покупать военные облигации или организовывать волонтерскую помощь. Впрочем, есть и исключения, которые заключаются в поддержке бригад ТрО, созданных в этих городах.

При этом большая часть дохода городских бюджетов представляет собой доход от "военного НДФЛ", который отчисляется из жалования военнослужащих. 60% по уплаченному налогу идут в общину, где зарегистрирована воинская часть, а поскольку количество военных сильно возросло, то выросли и их поступления в городские бюджеты. На днях Рада приняла решение забрать "военный НДФЛ" у общин и направить средства в госбюджет под предлогом увеличения военного производства.

Согласно подсчетам, 21 город имеет доходы от "военного НДФЛ" в размере более 26,5 млрд гривен, из которых в 2023 году лишь 3,8 пошли на нужды "своих" бригад ТРО, а 12,8 на благоустройство.

Киев в таблицу не попал, поскольку там нет статьи расходов на ТРО. Вместо нее есть субвенция в госбюджет на военные нужды, которая в этом году составила 1,38 млрд гривен. Городской глава Виталий Кличко и вовсе говорил, что столица в этом году направит 6,2 млрд гривен на нужды военных.

Также там действует программа "Защитник Киева", которая представляет сборную солянку с разных статей расходов на гражданские и военные потребности. Поскольку оценить сколько из этих средств идет на военные нужды, то Киев в список включен не был.

Всего же столица получила в 2023 году 5,9 млрд "военного НДФЛ", а на благоустройство выделила 2,3 млрд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Софии Киевской" объяснили, зачем заказали ремонт за 80 миллионов.