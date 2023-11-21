Создали десятки лагерей: в британской разведке сказали, сколько похищенных украинских детей удерживают в россии

Жизнь и свобода детей в этих лагерях находится под огромной угрозой

Российские террористы содержат не менее 11 тысяч похищенных в Украине детей на территории россии в специальных лагерях. Там украинских детей пытаются "перевоспитать".

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Речь, говорят британцы, идет о минимум 43 спецлагерях, где содержат детей.

"По имеющимся данным, по меньшей мере 11 тысяч украинских детей содержатся в 43 лагерях перевоспитания по всей россии, за тысячи километров от дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что право на жизнь и свободу этих детей находится под угрозой. Непонятно, что делают с ними российские террористы. Но можно понять, что там украинским детям пытаются промывать мозг в любимом стиле российской террористической пропаганды.

Больше о похищении украинских детей на оккупированных врагом территориях читайте в публикации: "Детей с временно оккупированных территорий возят к соловьеву и говорят, что Украины уже нет, — Николай Кулеба".

Также мы писали о методе кнута и медника и рассказывали, как депортированным украинским детям "промывают мозги".