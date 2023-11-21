ВСУ получили дроны, напечатанные на 3D-принтере: что они умеют (фото, видео)

БПЛА обладает продолжительностью полета до 6 часов

Украина получила от американо-украинской неправительственной организации и немецкой компании Donaustahl GmbH напечатанные на 3D-принтере БПЛА дальнего радиуса действия Titan Falcon. Сейчас они проходят испытания в суровых военных условиях.

"По заказу американо-украинской неправительственной организации немецкая компания Donaustahl GmbH производит 3D-напечатанные БПЛА дальнего радиуса действия Titan Falcon и поставляет их украинским вооруженным силам. Три таких БПЛА уже изготовлены. Все переданы ВСУ", — сообщила в социальной сети Х (ранее — Twitter) частная инициатива, которая отслеживает российско-украинскую войну.

Defence Blog уточняет, что два из трех переданных Украине беспилотников сейчас проходят жесткие испытания в условиях оперативной обстановки. ВСУ проверяют их адаптивность и устойчивость к различным условиям местности.

Titan Falcon обладает продолжительностью полета до 6 часов и дальностью действия до 400 км. Его крылья, горизонтальные стабилизаторы и вертикальный стабилизатор полностью съемные. Под крыльями БПЛА размещены большие отсеки для установки VTX (видеопередатчиков) и RX (радиоприемников).

Дрон имеет обтекаемую носовую часть для камеры FPV, а также многоуровневую площадку для установки панорамирования/наклона. На выбор предлагаются 3 варианта окончания крыла (вверх, прямо или вниз). Заказчик также может выбрать обычный, или V-образный хвост.

Технические характеристики Titan Falcon:

размах крыльев — 1,9 м;

площадь крыла — 4605 см2;

максимальный взлетный вес — 6,6 кг;

крейсерская скорость — 45-70 км/час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фонд Сергея Притулы, блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков собрали за октябрь деньги на 101 беспилотник "Морок". Отчитываясь, что дроны передают соответствующим структурам, Притула отметил, что видео от "птичек" нужно ждать зимой.