Закупки продуктов для ВСУ пытаются сорвать: громкое заявление Минобороны
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Некоторые участники закупок злоупотребляют принципами открытости и прибегают к манипуляциям
Министерство обороны заявило о попытках срыва закупок продуктов для армии. Ведомство сообщило об этом в правоохранительные органы.
Как пояснило Минобороны в Telegram, 1 и 2 ноября на платформе электронных закупок Prozorro Министерство обороны объявило о проведении упрощенной закупки продуктов для украинской армии. В одной из областей был выставлен лот на закупку еды.
"Одна компания-участница, которая соревновалась за этот лот, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы в подтверждение квалификационных критериев — отсутствуют", — сказано в сообщении.
Кроме того, у этой компании были самые высокие ценовые предложения, поэтому Министерство отклонило ее предложение на участие в торгах. В ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей.
"По мнению МОУ, такая деятельность свидетельствует о том, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременной поставки на первый квартал 2024 года", — заявили в Минобороны.
Отмечается, что ведомство обратилось к правоохранителям с заявлением о совершенном уголовном правонарушении предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Кроме того, признаки использования подобной "схемы" были выявлены и по другим лотам.
"Некоторые участники закупок злоупотребляют принципами открытости и прибегают к манипуляциям украинским законодательством, чтобы препятствовать проведению своевременных закупок продуктов для армии. Минобороны готовит заявления в правоохранительные органы по всем случаям, чтобы остановить злоупотребление и своевременно провести закупки в интересах государства", — резюмировали в Минобороны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Греции 13 ноября задержали подозреваемого в хищении денег Минобороны Украины. Бывшего директора одной из частных компаний подозревают в том, что он незаконно присвоил 43 млн гривен из госбюджета.