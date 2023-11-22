Уничтожена каждая пятая – в боях под Авдеевкой оккупанты потеряли массу редких БМП-2

Это уникальная машина с усиленной бронёй

В ходе продолжающегося наступления на Авдеевку в Донецкой области российские оккупанты несут тяжелые потери. Только за последний месяц в районе Авдеевки были потеряны примерно 8 машин модификации БМП-2 675-СБ3КДЗ.

Такие данные на своем Telegram-канале приводит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, техника данной модификации — это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями бронёй, выдерживающей пулемётный выстрел калибра 12,7 мм.

Еще до 2021 года в рф был разработан комплект бронирования для БМП-2, состоящий из полимерных блоков, устанавливаемых на броню бронемашины с дополнительной противокумулятивной решеткой. Решетка должна была выдерживать попадание противотанковой гранаты из РПГ, не давая ей пробить слабую броню БМП-2, а полимерная броня выдерживала обстрел из крупнокалиберного пулемета. С помощью пулемета можно было экономить более дорогие противотанковые средства.

Известно, что всего подобных комплектов в россии было изготовлено и получено около сотни, и впервые их начали ставить на технику в конце 2021 года, а с 2022 года этот процесс ускорился.

Впрочем, как подчеркивает Александр Коваленко, подобной брони и у самой россии для этих машин не так много, хотя, казалось бы, это несложно. Но, как подчеркнул эксперт, "для российского ВПК поставить на конвейер такое производство оказалось не по силам".

В целом за время российской агрессии против Украины было уничтожено более 17 БМП-2 675-СБ3КДЗ, не менее 3 взято в качестве трофеев. Причем минимум 8 таких бронемашин были уничтожены с октября, преимущественно в районе Авдеевки, подчеркивает Александр Коваленко. То есть россияне потеряли уже каждую пятую БМП-2 указанной модификации.

Ранее под Авдеевкой были замечены бронемашины украинской модификации БМП-1У "Шквал", которые россияне захватили у Грузии в 2008 году и поставили в музей. Большие потери заставили россиян вытащить технику с хранения и отправить в бой, в котором она и была уничтожена.