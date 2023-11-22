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Уничтожена каждая пятая – в боях под Авдеевкой оккупанты потеряли массу редких БМП-2

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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БМП-2 модификации 675-СБ3КДЗ Новость обновлена 22 ноября 2023, 16:11
БМП-2 модификации 675-СБ3КДЗ

Это уникальная машина с усиленной бронёй

В ходе продолжающегося наступления на Авдеевку в Донецкой области российские оккупанты несут тяжелые потери. Только за последний месяц в районе Авдеевки были потеряны примерно 8 машин модификации БМП-2 675-СБ3КДЗ.

Такие данные на своем Telegram-канале приводит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, техника данной модификации — это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями бронёй, выдерживающей пулемётный выстрел калибра 12,7 мм.

Еще до 2021 года в рф был разработан комплект бронирования для БМП-2, состоящий из полимерных блоков, устанавливаемых на броню бронемашины с дополнительной противокумулятивной решеткой. Решетка должна была выдерживать попадание противотанковой гранаты из РПГ, не давая ей пробить слабую броню БМП-2, а полимерная броня выдерживала обстрел из крупнокалиберного пулемета. С помощью пулемета можно было экономить более дорогие противотанковые средства.

Известно, что всего подобных комплектов в россии было изготовлено и получено около сотни, и впервые их начали ставить на технику в конце 2021 года, а с 2022 года этот процесс ускорился.

Впрочем, как подчеркивает Александр Коваленко, подобной брони и у самой россии для этих машин не так много, хотя, казалось бы, это несложно. Но, как подчеркнул эксперт, "для российского ВПК поставить на конвейер такое производство оказалось не по силам".

уничтоженная БМП

В целом за время российской агрессии против Украины было уничтожено более 17 БМП-2 675-СБ3КДЗ, не менее 3 взято в качестве трофеев. Причем минимум 8 таких бронемашин были уничтожены с октября, преимущественно в районе Авдеевки, подчеркивает Александр Коваленко. То есть россияне потеряли уже каждую пятую БМП-2 указанной модификации.

Ранее под Авдеевкой были замечены бронемашины украинской модификации БМП-1У "Шквал", которые россияне захватили у Грузии в 2008 году и поставили в музей. Большие потери заставили россиян вытащить технику с хранения и отправить в бой, в котором она и была уничтожена.

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#Авдеевка #БМП-2